Santuário de Fátima no centro de iniciativa mundial de oração do Terço com crianças

O Santuário de Fátima é um dos centros da jornada mundial de oração do Terço com as crianças. A iniciativa é promovida a nível internacional pela Fundação AIS e está marcada para domingo, dia 18 de outubro.

“Tal como já aconteceu em anos anteriores, com a transmissão em direto do Terço a partir da Capelinha das Aparições pelos meios de comunicação social – televisão, rádio e através da internet – será possível a milhares de crentes acompanharem a oração das crianças desde o Altar do Mundo, cumprindo assim também um dos pedidos de Nossa Senhora aos Pastorinhos ao longo do ano de 1917”, informa em comunicado a Fundação AIS.

Além de Portugal, a Fundação AIS vai mobilizar crianças para a oração do Terço em mais de 80 países, em várias línguas e em todos os continentes.

O Papa Francisco associa-se à iniciativa manifestando a sua proximidade para com a iniciativa da Ajuda à Igreja que Sofre.

“Apoio esta bela iniciativa que junta crianças de todo o mundo, que vão rezar especialmente pelas situações de crise causadas pela pandemia”, disse Francisco, no domingo passado, 11 de outubro, logo após a recitação do Angelus.