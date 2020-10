Papa nomeia novos nomes para Congregação para as Causas dos Santos e Conselho de Cardeais

O Papa nomeou esta quinta-feira o bispo italiano D. Marcello Smeraro como prefeito da Congregação para as Causas dos Santos (Santa Sé), sucedendo ao cardeal Angelo Becciu, que renunciou ao cargo e aos direitos do cardinalato, em setembro.

O novo responsável, até agora bispo de Albano (Itália), era secretário do Conselho de Cardeais, organismo criado por Francisco para o auxiliar no “governo da Igreja universal” e estudar um projeto de revisão da Constituição Apostólica que orienta a Cúria Romana.

Ainda esta quinta-feira, o Papa confirmou como coordenador deste Conselho de Cardeais D. Óscar Rodríguez Maradiaga, arcebispo de Tegucigalpa (Honduras).

O organismo criado em 2013 continua a contar entre os seus membros com os cardeais Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano; Seán Patrick O’Malley, arcebispo de Boston (EUA); Oswald Gracias, arcebispo de Bombaim (Índia); Reinhard Marx, arcebispo de Munique (Alemanha); e Giuseppe Bertello, presidente Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano.

Francisco nomeou como membro do Conselho o cardeal Fridolin Ambongo Besungu, arcebispo de Kinshasa (República Democrática do Congo) e designou um novo secretário, D. Marco Mellino, até secretário-adjunto.

Na última terça-feira, o Papa reuniu-se online com os cardeais do Conselho, para estudar os próximos passos da nova Constituição para a Cúria Romana.

Francisco destacou que “a reforma já está em andamento, inclusive em alguns aspetos administrativos e económicos”, informou a sala de imprensa da Santa Sé.