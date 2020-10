Os dois melhores alunos do Iraque são yazidis e vivem em campos de refugiados

Os dois melhores notas de todo o Iraque para o acesso à universidade foram alcançadas por dois alunos da comunidade yazidi que vivem em campos de refugiados, depois de terem sido perseguidos pelo Estado Islâmico em 2017.

Heba Qassim e Nawaf Elias vivem respetivamente nos campos de refugiados de Qadia e de Sharya no Curdistão iraquiano, para onde fugiram com as suas famílias em condições de grande pobreza e sem acesso a muitos cuidados básicos. Os campos acolheram membros da comunidade yazidi, uma minoria religiosa, de etnia curda, que foi perseguida com particular ferocidade pelos jihadistas do Estado Islâmico quando o grupo terrorista ocupou os seus territórios ancestrais na região do Monte Sinjar, na Província de Nínive, no Iraque.

Milhares de homens e rapazes foram sumariamente executados pelo Estado Islâmico e pelos seus vizinhos árabes e as mulheres foram levadas como escravas sexuais pelos terroristas.

Apesar de todas as contrariedades que teve de enfrentar, Heba Qassim conseguiu disse ao jornal Al-Monitor que conseguiu estudar e alcançar o seu objetivo de ter a melhor nota do 12.º em todo o Iraque. Ao mesmo jornal Elias lamentou a falta de condições para estudar nos campos de refugiados, incluindo a escassez de material como cadernos e manuais escolares, e também os muitos obstáculos que dificultam o acesso às escolas oficiais, como a distância, os perigos e os muitos postos de controlo nas estradas.