Pinto da Costa explica venda de Alex Telles. "Já não estava aqui"

Alex Telles foi vendido ao Manchester United porque já não estava de corpo e alma no FC Porto. É esta a versão contada pelo presidente do clube portista, Jorge Nuno Pinto da Costa.

Em entrevista à TVI, Pinto da Costa explicou que "há momentos em que não há outra solução" que não vender um jogador, por mais qualidade que tenha. Como era o caso de Alex Telles.

"Uma semana ou duas antes do fecho do mercado, a irmã do Alex, que é empresária dele, veio aqui para dizer que [ele] queria sair, tinha uma oportunidade e queria ir para o Manchester [United]. Eu tentei que não fosse, tentei compensá-lo, nem que ficasse só até ao final do ano. Mas um jogador que teve declaração pública de que queria ir embora já não estava aqui", justificou.



Pinto da Costa deu conta, ainda, de que Alex Telles estava convencido porque "o atual selecionador do Brasil só convocava jogadores de três ou quatro campeonatos que ele acompanhava".

De qualquer forma, o FC Porto não tinha grande margem negocial, uma vez que o contrato de Alex Telles terminava no final desta época. O lateral-esquerdo acabou por rumar ao Manchester United por 15 milhões de euros, verba que pode chegar aos 17 milhões mediante a concretização de objetivos.

Pinto da Costa reconheceu que "nunca [fica] satisfeito quando sai um bom jogador".

"Uma grande venda que fiquei muito desgostoso e ainda hoje tenho pena foi o Hulk", revelou.

(em atualização)