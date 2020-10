Pinto da Costa "convencido" que FC Porto sairá do Fair Play Financeiro esta época

Pinto da Costa está "convencido" que o FC Porto sairá da alçada financeira da UEFA esta época.

Em entrevista à TVI, esta quinta-feira, o presidente portista explicou que isso só não aconteceu já este verão por causa da pandemia da Covid-19, que impediu a inclusão das vendas no relatório e contas do último exercício.

"Obriga-nos a mais atenção, mas estou completamente tranquilo e convencido de que brevemente sairemos do Fair Play Financeiro", afirmou. Questionado se isso aconteceria ainda este ano, Pinto da Costa foi taxativo: "Sim, sim. O que vendemos dava para cobrir."

"Não ir à Champions é uma exceção. Aconteceu no ano passado, foi um acidente. Nas contas que vamos apresentar, era normal que estivessem as vendas deste ano, porque as vendas fazem-se em junho. Se não fosse a pandemia, as vendas que fizemos agora de 127 milhões entravam nas contas. Bastava isso para equilibrar. Mas como a época de transferências foi posterior, as vendas não entraram no relatório, que foi fechado em junho, o que desequilibrou as contas", detalhou o líder portista.

Ficar fora da Liga dos Campeões, na temporada passada, levou a um rombo nas contas e o FC Porto teve de escolher entre "aguentar o prejuízo ou vender um ativo", como o Benfica fez com Rúben Dias.

"Entendemos não vender. Aguentar o prejuízo para tentar sermos campeões, como fomos, e depois então valorizando o nosso plantel fazer as transferências", contou Pinto da Costa.

O líder portista não tem "dúvida nenhuma", pois, de que devolverá a estabilidade financeira ao clube até ao final do mandato.

O próprio reembolso do empréstimo obrigacionista de 35 milhões "foi adiado para o próximo ano, mas vai ser devolvido antes".

