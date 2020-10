Luis Díaz e Uribe disponíveis para o clássico. Isolamento termina esta quinta-feira

Luis Díaz e Matheus Uribe estão disponíveis para o clássico de sábado, contra o Sporting. Os dois jogadores do FC Porto terminam esta quinta-feira o período obrigatório de quarentena e poderão voltar a treinar na sexta-feira, véspera do jogo.

Contactada pela Renascença, a Direção-Geral de Saúde esclarece que o período de isolamento profilático, isto é, dos contactos de alto risco de casos confirmados de Covid-19, "está definido na Norma 015/2020 e não foi revisto, mantendo-se, à data, os 14 dias".

A dupla internacional colombiana está em isolamento desde o dia 4 de outubro. No entanto, os 14 dias de isolamento profilático são definidos a partir do dia do contacto com o caso positivo de Covid-19, que ocorreu no dia 1 de outubro, sabe a Renascença.

Nesse sentido, apesar de terem apenas cumprido 10 dias de quarentena, a dupla cumpre o requisito de isolamento do período de 14 dias seguintes ao dia do contágio, sendo que Luis Díaz e Uribe poderão já apresentar-se na sessão de treinos de sexta-feira, no Olival, tendo testado negativo nos seus respetivos testes ao novo coronavírus.

Uribe e Díaz tinham sido convocados para integrar o estágio da seleção colombiana, mas ficaram ambos no Porto, em quarentena. No dia anterior ao início do período de isolamento, os dois jogadores estiveram na ficha de jogo na partida contra o Marítimo. Luis Díaz foi titular e Uribe ficou no banco de suplentes.