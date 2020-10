Fábio Silva tinha cláusula para sair do FC Porto por 10 milhões

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, revelou, esta quinta-feira, que Fábio Silva tinha uma cláusula, no contrato, que lhe permitia sair por 10 milhões de euros, valor bem abaixo do que rendeu.

O avançado, de 18 anos, trocou o Dragão pelo Wolverhampton, de Inglaterra, por 40 milhões. Contudo, em entrevista à TVI, Pinto da Costa explicou que a história podia ter tido outro desfecho:

"Foi um bom negócio para os empresários e para o FC Porto. O Fábio Silva tinha uma cláusula de 10 milhões de euros. Saiu por 40. O Porto ganhou 20 milhões, porque recebeu 30 em vez de 10. Ele tinha um contrato em que saía por 10 milhões sem pedir favores, era só pôr lá o dinheiro. E, em vez de 10, o FC Porto recebeu 30. Parece estranho, mas é verdade. Portanto, é um grande negócio."

(em atualização)