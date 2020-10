​Paulo Rangel: “PSD não tem que viabilizar um Orçamento feito com as condições de BE e PCP”

Paulo Rangel defende que o PSD não deve viabilizar um Orçamento do Estado que inclua os conteúdos que o Governo está a negociar com a esquerda parlamentar. No programa “Casa Comum” da Renascença, o eurodeputado social-democrata reconhece que o impasse “põe questões” ao entender que o PSD só poderá viabilizar um outro tipo de proposta de Orçamento.



A posição surge depois de o partido liderado por Rui Rio ter remetido para mais tarde uma decisão sobre o sentido de voto, a conhecer apenas depois das jornadas parlamentares agendadas para 21 de outubro.

“Obviamente, não faz sentido que o PSD vá viabilizar um Orçamento que está completamente virado à esquerda, só porque a esquerda faz birras ou porque António Costa não é capaz de fazer uma negociação séria com os seus parceiros. O PSD não deve estar fechado - e nunca devia estar numa altura destas - a uma viabilização. Essa viabilização tem que ser feita com as condições do PSD. Se as condições são as do Bloco de Esquerda - e muitas delas já são do Bloco e do Partido Comunista - o PSD não tem nada que viabilizar esse Orçamento. Se há sinais neste Orçamento para o PSD viabilizar? Neste momento não há, porque não há um Orçamento virado para as empresas", argumenta Rangel na Renascença.