Vila Pouca de Aguiar. Aluno infetado com Covid-19 coloca turma em isolamento

Um aluno da Escola Secundária de Vila Pouca de Aguiar testou positivo ao novo coronavírus ((SARS-Cov-2) e todos os colegas de turma foram colocados em isolamento até ao dia 21 de outubro.



“Por indicação da Autoridade de Saúde, após a avaliação de risco, foi determinado que os alunos da turma terão de ficar em isolamento profilático, até ao próximo dia 21 de outubro”, informa em comunicado o diretor do Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar.

José Teixeira acrescenta que durante este período, o Agrupamento “tomará as providências para garantir o ensino à distância a estes alunos”.

A direção do agrupamento escolar recomenda a todos os elementos da comunidade escolar “que se mantenham atentos ao surgimento de sintomas compatíveis com Covid-19” e assegura que “continua, em articulação com a Autoridade de Saúde Local, a acompanhar e implementar as medidas de prevenção e controlo da transmissão do novo coronavírus”.

“Neste tempo difícil e complexo que vivemos, é essencial mantermos a serenidade e sentirmos que continuamos juntos na procura da melhor resposta a este desafio”, salienta o diretor do agrupamento escolar.

De acordo com o Boletim Epidemiológico nº 137, da Unidade de Saúde Pública do Alto Tâmega e Barroso, publicado a 14 de outubro, o concelho de Vila Pouca de Aguiar tem neste momento oito casos ativos de infeção.