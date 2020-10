Há um projeto português entre os vencedores da Regiostars.

O projeto ESA BIC Portugal – Programa de incubação da Agência Espacial Europeia e promoção da economia espacial tem ajudado ao desenvolvimento de várias empresas e setores, nomeadamente dos transportes, logística, saúde, agricultura e meio ambiente. Com o uso de soluções espaciais de alta tecnologia, foram criados negócios inovadores e rentáveis.

Sediado na Região Centro, no Centro Pedro Nunes, em Coimbra, o projeto ESA BIC Portugal nos seus primeiros cinco anos de operação ajudou a gerar mais de 11,5 milhões de euros em volume de negócios, esteve na criação de trinta start-ups e de uma centena de postos de trabalho altamente qualificados.

O investimento total do projeto ascende a quase 200 mil euros, 168 mil dos quais, financiados pela União Europeia através do FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional – Programa Operacional Centro para o período 2014-2020.

Foram ainda atribuídos pela Comissão Europeia outros quatro prémios nas categorias “Economia Circular para uma Europa Verde”, “Educação e Competências para uma Europa Digital”, ”Envolvimento dos Cidadãos em Cidades Europeias Coesas” e Capacitação dos Jovens para a Cooperação Transfronteiras”, a categoria específica de 2020. Houve ainda um último prémio atribuído pelo público.

O número de candidaturas registado este ano foi o mais elevado de sempre: 206. O prémio do público foi para o projeto“Time now for change” (A mudança é agora), pelo impacto na capacitação dos jovens para a cooperação transfronteiras recebeu mais de 33 mil votos.

Para Elisa Ferreira, Comissária da Coesão e Reformas, os beneficiários dos projetos são “estrelas” da política de coesão da EU. “São eles que fazem da nossa missão uma realidade, ou seja, uma União Europeia mais justa e coesa, assegurando a convergência entre os padrões de vida e aumentando o bem-estar de todos”.

Para a comissária portuguesa, os prémios RegioSTARS mostram que “podemos alcançar resultados excelentes quando a EU, os estados membros, as regiões e as cidades cooperam para fazer a melhor utilização possível dos fundos e projetos da União Europeia”.