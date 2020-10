Pinhal de Leiria. Vai ser preciso plantar árvores em mais dois mil hectares

Três anos depois dos incêndios de outubro de 2017, o secretário de Estado das Florestas garante à Renascença que estão previstos mais dois mil hectares no plano de reflorestação do Pinhal de Leiria.

Significa, pois, que o plano de reflorestação da Mata vai ter uma área mais extensa.

“Foi logo na altura feito um projeto de arborização, lançado um concurso para 2.500 hectares, dos quais 1.100 estão já arborizados”, começa por explicar João Catarino.

“Nas outras áreas, tivemos este compasso de espera para ver se efetivamente íamos ter germinação das sementes que estavam no solo. Já percebemos que, nestes dois anos quase três, em 2.100 hectares, para além dos outros dois mil, não íamos ter regeneração natural, por isso vamos precisar de arborizar, para além daqueles dois mil, mais dois mil”, refere.

O fogo de 2017 destruiu 9.500 hectares do Pinhal de Leiria, também conhecido como Pinhal ou Mata do Rei. Aquele que ficou conhecido como o maior de sempre no país matou também 50 pessoas e destruiu 1.500 casas e 500 empresas.