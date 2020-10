Obrigar a usar app e máscara na rua? "A estratégia do Governo falha no essencial"

Veja também:

A estratégia do Governo face aos sucessivos recordes de casos diários de Covid-19 no país, que passa pela potencial obrigatoriedade de usar máscara na via pública e a app StayAway Covid, "falha no essencial".

É o que defende à Renascença o vice-presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública, no dia em que foi conhecida a proposta de lei que o Governo quer ver aprovada no Parlamento e que prevê multas de até 500 euros para não quem cumprir as regras.

"A estratégia do Governo falha no essencial", diz Gustavo Tato Borges, lembrando que "a maioria das infeções ocorreu em ambientes festivos, familiares, no domicílio das pessoas", pelo que as regras que o executivo quer impor "não mudam esta situação"

Em vez de obrigar os portugueses -- sobretudo da função pública, forças e serviços de segurana e forças armadas -- a utilizar a aplicação StayAway Covid, o Governo devia optar por outro tipo de "abanão".