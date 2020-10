A linha vermelha do metro de Lisboa esteve com a circulação interrompida entre as estações do aeroporto e Moscavide durante algum tempo na manhã desta quinta-feira. Segundo o site da empresa, a suspensão das viagens esteve relacionada com uma avaria na sinalização.

Pelas 10h14, a situação já estava normalizada, de acordo cm a informação prestada na página do Metropolitano de Lisboa.



[notícia atualizada às 10h15]