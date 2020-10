Covid-19. Seis alunos da Universidade do Minho infetados

Veja também:





Seis alunos da Universidade do Minho (UMinho) estão infetados com Covid-19.

O estabelecimento esclarece que “os alunos infetados estão em isolamento profilático” e que “não há registo de surtos ou cadeia de contágio dentro da academia”.

“Não há motivo de preocupação, desde que todas as normas de segurança e recomendações das autoridades de saúde e da universidade sejam cumpridas com rigor”, realça a academia, acrescentando que na Universidade do Minho sempre que há um caso positivo, o presidente do Conselho Pedagógico “telefona à pessoa para se inteirar do estado, de forma a averiguar quais os espaços e atividades frequentados pelo aluno dentro da universidade nas 48 horas anteriores ao aparecimento de eventuais sintomas.

O responsável tem de “tentar apurar se nesses dias teve algum contacto considerado de alto risco com outros membros da comunidade académica: contacto frente a frente, sem máscara, no exterior ou em ambiente fechado a uma distância inferior a 2 metros e durante mais de 15 minutos”.

Em caso afirmativo, “deverá confirmar se já informou as Autoridades de Saúde e se já avisou esses membros e, caso ainda não o tenha feito, solicitar que o faça”.

A Comissão de Elaboração e Gestão do Plano de Contingência Interno Covid-19 escreveu recentemente uma carta aberta aos estudantes em que lembra que os “grandes surtos de Covid-19 noutras Instituições de Ensino Superior” têm surgido “em contextos de contágio que não estão relacionados com as atividades letivas, mas com encontros e convívios que terão ocorrido nos últimos dias e semanas, fora dos espaços dessas Universidades”.

Neste contexto recorda aos estudantes que “este não pode ser tempo para promover encontros, convívios, jantares, ou outras atividades em grupo, colocando em risco a saúde de todos”.

“No presente contexto pandémico a indução de alunos ou grupos de alunos a participarem nessas atividades, comporta um risco de saúde pública que pode originar surtos com consequências imprevisíveis e eventuais implicações jurídicas”, alerta a Comissão de Elaboração e Gestão do Plano de Contingência Interno Covid-19.