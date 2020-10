Covid-19. Centro de Controlo de Doenças põe Portugal quase todo na "zona vermelha"

Veja também:

Em Portugal continental, só o Alentejo escapa ao vermelho atribuído a todos os países europeus que, neste momento, estão abaixo dos 150 casos de Covid-19 por cada 100 mil habitantes notificados nos últimos 14 dias.

Num mapa divulgado esta quinta-feira pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC), todas as regiões do país, à exceção do Alentejo e dos Açores e Madeira, aparecem "pintadas" a vermelho, classificadas como zonas de maior risco de infeção pelo coronavírus face aos dados recolhidos e analisados pelo organismo europeu.

A cor vermelha é atribuída às zonas que, nos últimos 14 dias, tenham registado mais de 150 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes e uma taxa de testes positivos inferior a 4% ou mais de 150 infeções por cada 100 mil pessoas e mais de 4% de positividade de testes.