Aplicação obrigatória? “Isso está bem é na China”, diz bastonário dos Médicos

O bastonário da Ordem dos Médicos discorda da obrigatoriedade da instalação da aplicação StayAway-Covid.

Miguel Guimarães diz que essa solução não é aceitável numa democracia.

“Será um erro Portugal tornar obrigatória a aplicação”, diz ainda, até porque “não há nenhuma prova científica da sua eficácia”.

O bastonário pergunta, rindo, se a obrigatoriedade vai ao ponto de “um polícia me mandar parar na rua e dizer: olhe, deixe-me ver aí o seu telemóvel para ver se tem a aplicação!”. O Bastonário sugere que “isso está bem na China, mas a China não é uma democracia”.

Miguel Guimarães afirma, por outro lado, que ponderaria a possibilidade de admitir a obrigatoriedade da aplicação se ela se revelasse eficaz, contudo o médico diz que “não existe uma evidência científica básica; não há nenhum estudo que me comprove isso”.

O Governo manifestou já a sua vontade de tornar obrigatória a instalação da aplicação que permite rastrear a doença, apesar de haver muitas críticas quanto à constitucionalidade da medida.

A proposta de lei do Governo, que prevê multas até aos 500 euros para quem não cumpre, será discutida no Parlamento no dia 23 de outubro.