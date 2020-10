António Costa diz que odeia ser autoritário. "Mas temos de estancar esta pandemia"

“Não gosto de proibições, odeio ser autoritário, mas não podemos estar impávidos”. O primeiro-ministro disse esta quinta-feira, em Bruxelas, que é necessário “estancar” o aumento do número de casos da Covid-19 em Portugal.

Em Bruxelas, à margem da entrega do esboço do Plano de Recuperação e Resiliência à Comissão Europeia, António Costa justificou as medidas mais duras que anunciou quarta-feira.

Questionado pelos jornalistas deixou o apelo: “Temos de estancar isto agora”.

Em relação à acusação de que o Governo está a aplicar medidas autoritárias, o primeiro-ministro apelou ao bom-senso e garantiu que muitas pessoas até já usam máscara na rua.

“Não gosto de proibições, odeio ser autoritário, mas não podemos estar impávidos a assistir a um aumento impávido dos números e não reagir. Se achasse que não eram autoritárias tinha-as dito há mais tempo”, explicou.