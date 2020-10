França atinge recorde diário de casos com mais de 30 mil novas infeções

No país existem 1.586 fontes de contágio em investigação ativa, dos quais 130 foram localizadas no último dia.

No balanço do órgão de saúde, as autoridades indicam que existem 84 departamentos, de um total de 101, em situação de vulnerabilidade elevada devido à forte circulação do vírus.

O Governo confirmou hoje que o país vai entrar em estado de emergência sanitária no sábado, o que permite a aplicação de medidas extraordinárias como o toque de recolher em Paris e outras oito grandes cidades, das 21h até às 06h locais, durante um mínimo de quatro semanas.

Além disso, estão proibidas as festas e celebrações privadas em todo o país e foi ampliada a aplicação de protocolos estritos de segurança em restaurantes e locais de receção de público em todo o país.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de um milhão e noventa e três mil mortos e mais de 38,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.