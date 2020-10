Três portugueses no pelotão da Volta a Espanha

O português Nelson Oliveira vai disputar pela sexta vez a Volta a Espanha em bicicleta, pela Movistar, assim como Rui Costa e Ivo Oliveira vão alinhar pela UAE Emirates, segundo anunciaram as respetivas equipas esta quinta-feira.

Nelson Oliveira, de 31 anos, tem como melhor classificação na Vuelta o 21.º lugar em 2015, ano em que venceu uma etapa, a 13.ª, entre Calatayud e Tarazona.

Depois de ter disputado este ano a Volta a França, Nelson Oliveira vai alinhar pela 13.ª vez numa "grande volta" - conta cinco presenças no Tour, outras tantas na Vuelta e duas no Giro.

O corredor natural de Anadia é a exceção entre os espanhóis escolhidos pelo diretor desportivo da Movistar, Eusebio Unzué, que vai voltar a apresentar como líderes Valverde, que venceu a prova em 2009 e soma sete pódios na prova, e Mas, segundo em 2018, tal como no último Tour.

O contingente espanhol da Movistar é completado com Marc Soler, Carlos Verona, Imanol Erviti, José Joaquín Rojas e Jorge Arcas, o único que não alinhou no Tour, por troca com o italiano Dario Cataldo, atualmente no Giro.