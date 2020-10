Sporting-Gil Vicente joga-se às 21h45 de uma quarta-feira

O Sporting recebe o Gil Vicente, no jogo adiado da primeira jornada da I Liga, no dia 28 de outubro, uma quarta-feira, às 21h45, anunciou a Liga de Clubes. A data foi encontrada "pelos clubes e pelo operador".

A Liga de Clubes explica que o horário tardio se deve à sobreposição com jogos da Liga dos Campeões.

"O facto deste encontro ter pontapé de saída marcado para as 21h45, mais tarde que o habitual, deve-se ao acordo existente no Memorando de Entendimento entre a UEFA e a European Leagues, que impede a sobreposição de jogos das primeiras ligas, no caso português Liga NOS, com jogos da UEFA Champions League. Nesse dia, note-se, joga-se parte da segunda jornada da Fase de Grupos da UEFA Champions League", pode ler-se, na nota enviada às redações.



O jogo estava inicialmente marcado para o dia 19 de setembro de 2020, mas surtos de Covid-19 nas duas equipas levou a Direção-Geral de Saúde a adiar a partida.