Miguelito lembra susto do Rio Ave ao Milan para aconselhar humildade ao Benfica

"[Jogo com o Milan] Serve para o Benfica perceber as dificuldades que vai enfrentar. Portanto, o Benfica tem de vir com a humildade que do outro lado está uma equipa que pode fazer mossa, ou vai sentir alguma dificuldade", diz Miguelito, em entrevista à Renascença .

Miguelito defende que o Benfica tem de se apresentar com "humildade" em Vila do Conde, este domingo, e utiliza o desafio da 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa, em que o Rio Ave defrontou o Milan, como exemplo para os encarnados.

Nesse jogo, o Rio Ave esteve em vantagem na eliminatória, diante do adversário com outro poderio, e só no último minuto do prolongamento os italianos chegaram ao empate, acabando por vencer, após a marcação de 24 penáltis.

Por outro lado, Miguelito defende que o "timing" do jogo poder ser benéfico para os lisboetas: "Nos últimos anos o Benfica tem jogador em Vila do Conde, perto do final do campeonato, numa posição de maior pressão para alcançar a vitória para se manter na luta pelo título. Apesar de ter o mesmo objetivo, este ano não estará tão pressionado, porque ainda falta muito campeonato para recuperar de um escorregão".

As águias vão entrar em campo, após o clássico de sábado entre Sporting e FC Porto, e Miguelito considera que a equipa que for campeã nacional será aquela que "tem jogadores com personalidade" para lidar com estes momentos.

Numa análise mais concreta às duas equipas, o antigo defesa fala de um Rio Ave com “velocidade na frente”, com a marca dos últimos anos, que é de uma equipa que "gosta de ter bola” e a que se junta “uma defesa sólida”.



Do outro lado, estará um Benfica com vontade de “resolver cedo o jogo”, que efetua uma “pressão alta”, por vezes asfixiante sobre os adversários. No entanto, salvaguarda, em certas ocasiões, quando não consegue esse ascendente forte, a equipa de Jorge Jesus "acaba por sentir dificuldades".

