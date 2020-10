Feirense e Chaves reencontram-se, mas com público nas bancadas

Feirense e Desportivo de Chaves defrontam-se, esta quinta-feira, para a realização da partida da primeira jornada da II Liga, que tinha sido adiada devido a casos de Covid-19, na equipa transmontana. O jogo no Estádio Marcolino de Castro terá adeptos nas bancadas, como permitiu a Direção-Geral de Saúde.

A equipa de Santa Maria da Feira vai poder receber 500 adeptos nas bancadas, o que corresponde a 10% da lotação do recinto, num teste que será acompanhado pelas autoridades de saúde.

O Feirense-Chaves será o terceiro jogo dos campeonatos profissionais com adeptos, como parte de vários testes que a DGS autorizou no âmbito do regresso do público aos estádios. O primeiro, nos Açores, entre Santa Clara e Gil Vicente, a 3 de outubro, com 873 espectadores, e o segundo a 8 de outubro, também na II Liga, entre Académico de Viseu e Académica de Coimbra, com 208 espectadores.

Nesta quinta-feira, os adeptos podem entrar no estádio a partir das 18h30, uma hora e meia antes do apito inicial, será obrigatório respeitar os lugares marcados e haverá um distanciamento entre adeptos de três cadeiras vazias, sendo que, por cada fila de adeptos, haverá uma em cima e uma em baixo sem ocupação. A saída do estádio, após o apito final, será faseada com indicações do speaker e das forças de segurança.