Daniel Ramos recorda saída do Boavista. "Aconteceram coisas estranhas"

Daniel Ramos, atual treinador do Santa Clara, explica a saída inesperada do Boavista no final da última temporada, onde "aconteceram coisas estranhas", depois do nome do seu sucessor, Vasco Seabra, ter surgido enquanto ainda decorria o campeonato.

Em entrevista a Bola Branca, o treinador de 49 anos explica que recebeu abordagem da direção do clube axadrezado para renovar, mas acabou por deixar o clube.

"Aconteceram coisas estranhas, mas agora percebe-se porquê, devido a esta mudança no Boavista com a entrada de investidores. Digo isto com toda a certeza. O presidente manifestou interesse em renovar, mas eu sempre disse que falaríamos no final da época, porque poderia mudar muita coisa até ao fim da temporada", diz.

Gérard Lopez, dono do Lille, investiu na SAD do Boavista este verão, que permitiu mais investimento na construção do plantel, com a chegada de jogadores como Adil Rami, Angel Gomes, Javi García, entre outros.