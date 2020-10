Daniel Ramos. O treinador que nunca perdeu pelo Santa Clara tem um grande como objetivo

A manutenção é o principal objetivo da época ou o Santa Clara pode ambicionar por algo mais?

O Diogo Alma [diretor-geral] falou ao grupo no dia do fecho de mercado. O objetivo principal é a manutenção, só vamos redefinir objetivos quando esse objetivo estiver concretizado, o que é muito para a frente. Não adianta iludirmo-nos com outras expetativas. Há ainda as taças. Vamos tentar fazer o máximo número de pontos para estarmos tranquilos.

Há objetivos internos, outros pessoais. Eu tenho os meus objetivos, os jogadores têm os deles. Tivemos uma conversa com eles sobre a individualidade, provoquei uma série de objetivos junto dos jogadores para que todos tenham os seus. Faz parte do nosso crescimento. Eu quero chegar a um patamar acima, tenho determinado tempo, certas metas e vou procurar que isso aconteça.

O Daniel voltou ao Santa Clara este verão, depois de ter estado durante um breve período em 2016. Que memórias tem desse período que foi tão positivo e que lhe valeu logo o salto para a I Liga?

Muito boas. Fiz um grande arranque, foram oito jogos, sete vitórias e um empate, daí ter saído logo para a I Liga, para o Marítimo. Fiquei muito agradecido ao Santa Clara pela possibilidade de me deixar sair. Ficou uma amizade forte, o presidente Rui Cordeiro é o mesmo, o Diogo Alma é o mesmo diretor desportivo, passou agora para diretor geral. Há outros aspetos complementares que têm toda a importância.

Na minha primeira passagem, todas as quintas-feiras jogávamos treinadores contra direção, cinco para cinco. Foi um hábito excelente e ficou a empatia. Saíamos de um estado de tensão no dia-a-dia para descomprimir. Agora voltamos ao passado, andamos a jogar padel e, se calhar, vamos voltar aos jogos de futebol. É saudável e um ambiente muito familiar. Isso cativou-me para regressar ao Santa Clara.

O Santa Clara manteve um núcleo de jogadores das últimas épocas, que estão associados ao treinador João Henriques. Houve alguma dificuldade de adaptação do grupo ao Daniel, ou vice-versa? Ou isto faz parte da rotina normal de quando um treinador entra?

Foi perfeitamente natural e houve uma grande recetividade dos jogadores. Quem me conhece sabe que sou humilde, trabalhador e exigente no trabalho, mas também muito próximo dos jogadores. A minha forma de estar é ligeiramente diferente do que a que havia no passado, mas foi bem aceite. Não existe certo e errado, mas foi bem aceite.

Quero retirar o máximo do que os jogadores valem, quero valorizá-los e sair valorizado com isso. Falo-lhes diariamente deste lado recíproco, de dar e receber. Se derem mais todos os dias vamos colher no jogo à frente. Confiar uns nos outros, isso contagia o colega. É assim que funciono com a equipa técnica, com esta ideia de jogo que estamos a implementar.

Queremos jogar o jogo pelo jogo, ir para cada jogo com mentalidade positiva, sabendo que é possível vencer todos os adversários. Trabalhamos de forma clara, não escondo nada, sou verdadeiro com eles. Se não souberem o que é o errado, nunca saberão o que está certo. Tenho pedido isso, de uma forma objetiva e com uma mensagem clara.