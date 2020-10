​Clayton: "FC Porto é sempre forte nos clássicos, Sporting tem de pensar grande"

"Nos últimos anos, o FC Porto tem sido muito forte nos clássicos como visitante, já faz parte da história do Porto, os jogadores já vão para o jogo e a semana com isso na mente. O Sporting precisa de pensar grande e encarar o jogo de forma natural, com ideia de dar tudo por tudo para vencer", disse.

A Bola Branca , o brasileiro lembra que os leões terão pela frente uma equipa que nas habituais deslocações aos estádios dos principais rivais "tem sido forte e consistente", e que a semana para o plantel de Sérgio Conceição já começa com essa vontade de ganhar espelhada no trabalho diário.

É do outro lado do Atlântico que Clayton, antigo avançado de FC Porto e Sporting, olha para o atual estado do Sporting. O brasileiro sabe que o jogo do próximo sábado, em Alvalade, pode reposicionar a equipa de Rúben Amorim, transportando-a para aquele que define como mote de todos os que vestem de verde e branco: "Os jogadores do Sporting e o staff, quem faz parte da estrutura, têm que pensar grande".

As mudanças nos dois plantéis com entradas e saídas nas últimas horas de mercado são ultrapassadas o mais rapidamente possível, diz Clayton. O brasileiro considera que "nas grandes equipas não há tempo a perder", porque as vitórias trazem pontos importantes para a caminhada de cada equipa no campeonato.

"Os dérbis e os clássicos fazem a diferença, até pela questão emocional, quem ganhar motiva-se e há um impacto direto. Para os outros jogos é um peso a menos", explica o antigo avançado.

De uma forma mais particular, há outro factor que pesa nesta fase, a saída de jogadores relevantes para cada um dos treinadores e respetivas equipas. Wendel no Sporting e Alex Telles no FC Porto, sendo que neste caso é o defesa a assumir o maior protagonismo.

A estatística é o melhor recurso de Clayton para sustentar o peso do agora reforço no Manchester United. A saída de Telles terá "o impacto que teve a de Bruno Fernandes", mas obrigará a quem fica a justificar a aposta e a "preencher essa lacuna" com a rapidez possível.

Clayton jogou no FC Porto três épocas e meia e posteriormente uma no Sporting. Nos dragões conquistou um campeonato e uma Liga Europa. O primeiro clássico da época joga-se na noite de sábado, com apito inicial marcado para as 20h30, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.