Benfica não assusta Rio Ave. "Queremos ganhar"

O central do Rio Ave Toni Borevkovic quer conquistar os três pontos frente ao Benfica, no domingo, sem olhar ao nome do adversário.

"Todos achamos que podemos melhorar. É um objetivo para todos nós. É o que queremos mostrar no próximo jogo. Não é importante se jogamos contra o Benfica ou outro adversário. Nós queremos ganhar", sublinhou o croata, em declarações aos canais oficiais do clube.

Borevkovic sabe do que fala, dado que os vilacondenses quase eliminaram o gigante AC Milan, segunda equipa do mundo mais vezes campeã europeia, da Liga Europa. O defesa considera que o Rio Ave "mostrou capacidade para jogar contra qualquer equipa":

"Mantemos quase todo o grupo igual da última época. Vieram vários reforços ajudar-nos. Melhorámos e achamos que podemos jogar a um melhor nível."



A nível individual, Borevkovic quer continuar a melhorar e "ajudar a equipa".

O Rio Ave recebe o Benfica no domingo, às 20h00, no Estádio dos Arcos. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.