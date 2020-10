Ministro italiano diz que Ronaldo pode ter violado regras de saúde ao regressar a casa

Veja também:

Cristiano Ronaldo poderá ter violado as regras sanitárias ao regressar a Itália depois de ter testado positivo à Covid-19, disse esta quinta-feira o ministro italiano do Desporto.

O avançado da seleção portuguesa e da Juventus regressou a Itália num jato privado na quarta-feira, depois de ter acusado infeção pelo novo coronavírus. Ronaldo faltou ao jogo contra a Suécia, em Lisboa, e voltou para Turim para cumprir a quarentena em sua casa.

O ministro do Desporto, Vincenzo Spadafora, foi questionado durante uma entrevista se o atleta tinha violado alguma regra com esta sua atitude, e respondeu afirmativamente. “Sim, creio que sim, caso não tenha havido qualquer autorização específica de uma autoridade de saúde”, disse.

O presidente da Juventus, Andrea Agnelli, contudo, defende que não foi violada qualquer regra.

“Têm de falar com o Ministério da Saúde e com o Ministério do Interior, eles que expliquem o que foi violado”, disse o dirigente.

A Juventus afirma que Ronaldo voltou num avião ambulância, com “a autorização das autoridades de saúde competentes”.

O jogador português está bem de saúde, não sofrendo de sintomas de Covid-19.