Indiciado homem no Reino Unido por ação negligente na morte de Emiliano Sala

A Autoridade de Aviação Civil do Reino Unido (CAA) anunciou, esta quinta-feira, que indiciou um homem por violações das leis de navegação aérea, na sequência da investigação sobre o acidente que causou a morte do futebolista Emiliano Sala, em janeiro de 2019.

"A Autoridade de Aviação Civil do Reino Unido entrou com uma ação legal contra David Henderson por infrações ligadas ao acidente fatal de uma aeronave leve no Canal da Mancha, em janeiro de 2019", revelou o diretor da CAA, Richard Stephenson.

David Henderson, de 66 anos, desempenhou o papel de intermediário para organizar o voo e poderá de ter agido de forma "negligente". Deve comparecer no tribunal em Cardiff, no País de Gales, a 26 de outubro, após uma audiência anterior no tribunal britânico, no final de setembro.