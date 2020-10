Fábio Silva entre os finalistas ao prémio "Golden Boy"

Fábio Silva, avançado do Wolverhampton, é o único jogador português a figurar nos 20 finalistas ao prémio "Golden Boy", entregue pelo jornal italiano "Tuttosport" e que premeia o melhor jovem jogador do ano.

A lista inicial de 100 candidatos contava com nove jogadores portugueses: Eduardo Quaresma (Sporting), Rafael Camacho (Sporting), Fábio Silva (FC Porto/Wolverhampton), Romário Baró (FC Porto), Tiago Lopes (FC Porto/sem clube), Tomás Tavares (Benfica/Alavés), Gonçalo Ramos (Benfica), Tiago Djaló (Lille) e Pedro Neto (Wolverhampton).

No entanto, apenas o ponta-de-lança de 18 anos figura na lista final. Fábio Silva estreou-se na equipa principal do FC Porto na última temporada, tendo apontado três golos em 21 jogos.

O potencial de Fábio Silva levou o Wolverhampton a investir 40 milhões de euros na sua contratação, que entretanto já se estreou na Premier League.

A lista inicial do prémio Golden Boy elege, este ano, o melhor jogador nascido depois de 1 de janeiro de 2000. A lista foi encurtada em 20 nomes a cada mês.

Erling Haaland e Jadon Sancho, do Dortmund, assim como Alphonso Davies, do Bayern de Munique, são apontados como os favoritos à conquista do galardão.

João Félix, do Atlético de Madrid, venceu o galardão na última temporada, e Renato Sanches, atualmente no Lille, venceu em 2016.



A lista final:

Mitchel Bakker - Paris Saint-Germain

Eduardo Camavinga - Rennes

Jonathan David - Lille

Alphonso Davies - Bayern de Munique

Sergino Dest - Barcelona

Fábio Silva - Wolverhampton

Ansu Fati - Barcelona

Phil Foden - Manchester City

Ryan Gravenberch - Ajax

Mason Greenwood - Manchester United

Erling Haaland - Borussia Dortmund

Callum Hudson-Odoi - Chelsea

Dejan Kulusevski - Juventus

Rodrygo - Real Madrid

Bukayo Saka - Arsenal

Jason Sancho - Borussia Dortmund



Dominik Szoboszlai - Red Bull Salzburgo

Sandro Tonali - AC Milan

Ferrán Torres - Manchester City



Vinícius Junior - Real Madrid