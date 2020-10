Covid-19 afasta Danilo da estreia no PSG. "Esteve com Ronaldo e vai ter de esperar vários dias"

Thomas Tuchel, treinador do Paris Saint-Germain, diz que Danilo Pereira vai ter de esperar até ser integrado no plantel, depois de ter estado em contacto com Cristiano Ronaldo na seleção, que testou positivo à Covid-19.

"O Danilo regressou hoje, mas esteve em contato com o Cristiano Ronaldo e vai ter de esperar vários dias", disse, em conferência de imprensa.

De resto, o técnico alemão explica que terá muitas ausências no jogo contra o Nimes: "Não tivemos a oportunidade de recuperar os lesionados, nem os diagnosticados com covid-19. Verratti, Kehrer, Bernat e Marquinhos estão lesionados, Di María e Kurzawa continuam suspensos, enquanto Herrera fez um teste positivo à covid-19 e não treinou", esclareceu.

Tuchel fez as contas e acredita que terá entre 11 a 13 jogadores disponíveis para o jogo e recorda também que não poderá usar Neymar e Mbappé.

"Neymar e Mbappé estão disponíveis, mas regressaram com uma forte carga de jogos. Vamos ter de ter responsabilidade com eles. Penso que vamos ter 11, 12 ou 13 jogadores, no máximo, disponíveis para o jogo", disse.

Danilo Pereira trocou o FC Porto pelo PSG nos últimos dias de mercado. O jogador é cedido por uma época com cláusula de compra obrigatória.