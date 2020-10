Valentino Rossi testa positivo à Covid-19

Valentino Rossi anunciou, esta quinta-feira, que testou positivo à Covid-19, pelo que falhará o Grande Prémio de Aragão de MotoGP.

"Infelizmente, esta manhã quando acordei não me sentia bem. Os meus ossos estavam doridos e tinha febre ligeira. Liguei imediatamente ao médico, que me testou duas vezes. O resultado do teste PCR rápido deu negativo, tal como o teste que realizei na terça-feira. Mas o segundo, cujo resultado me foi enviado esta tarde às 15h00, foi, infelizmente, positivo", escreveu o italiano.

O piloto da Yamaha admitiu estar "desiludido" por falhar a corrida deste fim de semana, porque tentou sempre respeitar o protocolo.

"Apesar de o teste de terça-feira ter sido negativo, isolei-me desde a minha chegada de Le Mans", assinalou "Il Dottore".

De qualquer modo, Rossi prometeu "seguir as indicações médicas" e admitiu esperar voltar a estar bem de saúde "em breve".