Somar crise política à sanitária “seria incompreensível para os portugueses”

O Secretário Geral Adjunto do PS dramatiza a negociação do Orçamento do Estado. José Luis Carneiro agita o cenário de crise política face à possibilidade da esquerda parlamentar não viabilizar o Orçamento do Estado.

“Seria incompreensivela aos olhos dos portugueses que os partidos políticos com assento parlamentar quisessem criar uma crise política, somando a uma crise grave de saúde pública uma crise económica e social,que exige a conjugação de esforços e uma cooperação institucional de todos em função da gravidade das circunstâncias económicas e sociais com que estamos confrontados”, afirma o número dois do aparelho socialista no programa “Casa Comum” da Renascença.

José Luis Carneiro sublinha que o Orçamento já responde às questões levantadas pelo Bloco de Esquerda e confirma que as conversações com os bloquistas remontam a julho deste ano.

“Pese embora termos ido ao encontro das posições do Bloco de Esquerda desde julho passado, continuamos a mostrar abertura para agora, em sede de especialidade, continuarmos a dialogar com todos os partidos. Em todas as questões que o Bloco considera centrais há respostas neste Orçamento do Estado”, argumenta um dos homens próximos de António Costa.