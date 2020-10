Pinto da Costa e as eleições do Benfica. Só vota Noronha Lopes "quem pensa que vai ter desconto no McDonald's"

O presidente do FC Porto tem opinião bem formada sobre os candidatos às eleições para a presidência do Benfica. Sobretudo sobre aquele que aparenta ser o principal rival de Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes, que Pinto da Costa desvaloriza.

Em entrevista à TVI, esta quinta-feira, Pinto da Costa começou por comentar, em tom crítico, que "parece que foi Luís Filipe Vieira que escolheu os candidatos. Numa alusão ao anterior estatuto de presidente da Região Sul da Europa do McDonald's, o líder portista lançou farpas especialmente afiadas a Noronha Lopes.

"O problema é que qualquer indivíduo que queira ser presidente do Benfica mete na cabeça que a primeira coisa que tem de dizer é mal de mim. Nem me conhecem, nem eu nunca os vi. Agora, apareceu o candidato do McDonald's, que se meteu comigo, mas eu nem li nada. Mas alguma vez os adeptos do Benfica vão votar num indivíduo que aparece agora com meia dúzia de frases feitas? Só se forem ao McDonald's a pensar que vão ter desconto", atirou.

Pinto da Costa considera que as eleições na Luz têm mostrado "que os tais comentadores independentes são tão independentes, que vários estão nas listas dos candidatos do Benfica".

"O doutor [Pedro] Adão [e Silva] é vice-presidente do Noronha, o Jaime Antunes está na lista do Luís Filipe Vieira. Mas são independentes, não têm nada a ver com o Benfica", ironizou.

