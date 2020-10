​Histórias de migrantes na primeira pessoa mostradas em Castelo Branco

Cristina Rodrigues é artista, mas foi também emigrante. A sua experiência pessoal foi-lhe útil para criar a exposição “Travessia” que desenvolveu em 2019 para o prestigiado Centro Internacional de Artes Vivas Naves Matadero, de Madrid, e que agora mostra em Portugal, no Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco (CCCCB).



A artista portuguesa, que já teve o seu trabalho exposto na Catedral de Manchester, conta à Renascença que trabalha “o tema da emigração há muitos anos”, ela que também saiu de Portugal em 2008 quando foi morar para o Reino Unido.

A exposição, que agora apresenta no seu país, foi criada a convite do curador espanhol Mateo Feijóo para o projeto “Home is the Cathedral of Life”, do Matadero. Para criar estes trabalhos, Cristina Rodrigues entrevistou “durante 20 meses” dezenas de migrantes vindos “da América Central, da América do Sul e de Africa que decidiram ir viver para a cidade de Madrid”.

Nos testemunhos que ouviu a artista, formada em arquitetura, refere que “muitos tocam num ponto comum”. “É o sentir que deixaram de pertencer ao país de onde vêm e sentir que também não pertencem bem ao lugar onde estão. É como se vivessem constantemente num lugar intermédio”, conta Cristina Rodrigues.