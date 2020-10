"​Football Leaks". "Senti a minha privacidade violada", diz Octávio Machado

Octávio Machado, antigo dirigente do Sporting, foi esta manhã chamado a tribunal para testemunhar no julgamento do caso "Football Leaks", que tem como principal arguido o alegado pirata informático Rui Pinto.



O ex-dirigente, treinador e jogador foi chamado ao Campus da Justiça pela acusação e foi confrontado com alguns documentos que terão sido extraídos das caixas de correio do Sporting Clube de Portugal. Um dos documentos era relativo a um contrato com o jogador André Carrillo.

À saída do tribunal, e questionado pelos jornalistas, disse não admitir que entrem na sua caixa do correio e sublinhou que não considera Rui Pinto um "denunciante".

"Não admito a ninguém esta invasão. Senti a minha privacidade violada e não admito isso a ninguém. Não admito a ninguém que desconfie de mim, para ele ter ido ao meu computador foi porque desconfiou" explicando que espera ter esclarecido o colectivo de juizes e ministerio publico, "respondi a tudo e quero contribuir para a descoberta da verdade".

Em tom de desabafom acrescentou ainda, "estranho que se fale só no futebol e não de casos que estão na comunicação social todos os dias. O povo foi espoliado em milhões e eu não vejo nada e só se falar de futebol".

Entre as testemunhas previstas para esta quarta-feira está ainda Augusto Inácio.