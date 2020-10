Bruno de Carvalho e outros ex-dirigentes do Sporting testemunham no processo "Football Leaks"

De acordo com a acusação entre os dias 20 de julho e 30 de setembro de 2015, Rui Pinto, alegado "hacker", conseguiu aceder a senhas que davam acesso a várias dezenas de caixas de correio do clube de Alvalade, em particular de membros do Conselho de Administração e do Departamento de futebol (profissional e de formação) do Sporting Clube de Portugal.

Entre os emails invadidos, segundo o Ministério Público, estão os de Bruno de Carvalho (presidente), Jorge Jesus (treinador de futebol profissional), Vicente Moura (vice-presidente) e Octávio Machado (director de futebol profissional).

O Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa ouve, esta semana, testemunhas do clube leonino. Na terça-feira, foram ouvidos na segunda-feira as testemunhas Alexandre Godinho, Carlos Vieira e Sancho Freitas.

Esta quarta-feira, são inquiridos Tiago Fernandes, Paulo da Silva, José Laranjeira, Bruno Cardoso e Augusto Inácio. Na quinta-feira, Bruno de Carvalho, antigo presidente, será ouvido, assim como Virgílio Lopes, Manuel Fernandes, Rui Caeiro, Pedro Solano Almeida e José Vicente de Moura.

Os acessos às caixas de correio electrónico foram realizados por Rui Pinto através de um computador com IP localizado na Hungria bem como apartir da Universidade do Porto, à qual o arguido tinha acesso, tendo em conta que lá esteve inscrito como aluno na licenciatura em História entre 2008 e 2013.

Recolheu diversos documentos confidenciais que tornou públicos no site "Football Leaks", entre eles está o contrato do treinador Jorge Jesus quando foi para o Sporting, contrato de revogação de trabalho desportivo com Marco Silva, a minuta do contrato de empréstimo por uma época de Mitroglou, contratos de direitos desportivos e económicos, tranferências e muito mais.

Segundo a acusação, os emails de Bruno de Carvalho e Jorge Jesus foram acedidos de forma ilegal a 21 de julho de 2015 poucos segundos da uma da manhã, sensivelmente ao mesmo tempo.

Augusto Inácio acabou por ver o email invadido durante seis dias (21 julho, 4,5,18, 23 e 25 Agosto) umas vezes de madrugada outras pela manhã bem cedo.

Octávio Machado, de acordo com a investigação teve o email pirateado por quatro vezes (25 agosto, 13,28,30 setembro).