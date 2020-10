​As campainhas do alarme

Vivemos ontem uma terça-feira terrível, preenchida por várias notícias desagradáveis. Ao princípio da tarde soavam as campainhas anunciando Cristiano Ronaldo infetado pelo Covid-19, e logo aí todo o mundo ficou alertado por esta notícia inesperada, que suscitou as mais variadas reações e comentários.



Para além da apreciação que pode e dever ser feita ao protocolo existente entre a UEFA e as federações de futebol, e que tudo indica está a ser respeitado, fica a certeza de que o calendário da Liga da Nações vai ser cumprido logo à noite no que respeita à participação portuguesa.

O jogo Portugal-Suécia atinge assim novos contornos, após ter ficado garantida a ausência de Cristiano Ronaldo desse jogo em que esperava brilhar e marcar alguns golos.

Os suecos são seus habituais clientes, pois já os presenteou com sete golos, e com esta ausência ficarão certamente um pouco mais tranquilos.

Porém, não obstante esta contrariedade, a seleção portuguesa tem a obrigação de vencer, sob pena de, não o conseguindo, comprometer a sua carreira na Liga das Nações.

Já não é a primeira vez que Fernando Santos se vê impossibilitado de fazer alinhar o melhor jogador do mundo, pelo que não será difícil encontrar alternativas que ajudem a não comprometer o rendimento da equipa.

Outro mau momento nesta terça-feira fez-nos chegar a notícia da morte de Augusto Matine, antigo jogador do Benfica. Vestiu também as camisolas do Vitória de Setúbal, Estrela da Amadora, Portimonense, Lusitano de Évora, Desportivo das Aves e Torralta.

Foi internacional A por nove vezes, e deixou uma marca importante também na sua terra natal, Moçambique, onde chegou a selecionador nacional. Contava 73 anos.

Já ontem o Benfica fizera luto com o funeral de Ângelo Martins, bi-campeão europeu, uma velha glória do clube da Luz.