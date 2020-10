Vestígios islâmicos na Sé de Lisboa ficam no claustro, decide Ministério da Cultura

Enquanto são aguardados vários pareceres científicos sobre os achados arqueológicos islâmicos encontrados no claustro da Sé de Lisboa, o Ministério da Cultura já tomou a decisão. Os vestígios vão permanecer no local, não serão retirados e os projetos de arquitetura e musealização serão de novo revistos. O caso tem gerado polémica nos últimos tempos, com a Direcção-Geral do Património Cultural a ser acusada pelo Sindicato dos Trabalhadores de Arqueologia de ter mandado desmontar os vestígios por interferirem com o projeto em curso. O Ministério da Cultura avançou esta quarta-feira à Renascença que já tomou a decisão, de forma “articulada e consensualizada” com o Patriarcado de Lisboa para manter os achados onde estão. A ministra Graça Fonseca explica que “tendo em conta o indiscutível valor patrimonial das estruturas descobertas, o que o ministério da cultura decidiu, em diálogo muito estreito com o Patriarcado de Lisboa, é que os vestígios devem ser conservados, musealizados e integrados no projeto de recuperação da Sé Patriarcal”.

Graça Fonseca acrescenta que já deu “orientações à Direcção-Geral do Património Cultural para que a proposta arquitetónica do núcleo museológico seja adaptada, no sentido da sua salvaguarda e da valorização in situ dos vestígios encontrados”. O objetivo, refere a titular da pasta da Cultura, é “integrar os achados no projeto de musealização” e torná-los visitáveis pelo público no futuro. O projeto para o claustro da Sé arrasta-se há anos e tem levantado polémica. A mais recente deu-se entre arqueólogos e a Direção-Geral do Património Cultural. O diretor Bernardo Alabaça considera que não seria possível manter estes vestígios no local, a bem da segurança da estrutura dos claustros da Sé.