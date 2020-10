Idosos da Baixa de Lisboa e Mouraria apoiados na alta hospitalar

Os idosos da Baixa de Lisboa e do bairro da Mouraria vão ser apoiados na alta hospitalar através do projeto "Regresso a casa", que pretende diminuir o tempo de internamento dos idosos em hospitais.

O projeto inovador é promovido pela Associação Mais Proximidade Melhor Vida, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian.

O objetivo é ajudar a resolver o prolongamento dos internamentos hospitalares nas pessoas idosas para além do que é necessário, diminuindo, assim, os riscos de contágio por Covid-19.

Destina-se aos idosos que vivem em situação de solidão e isolamento na Baixa de Lisboa e na Mouraria e que passam muitas dificuldades na sua recuperação depois de uma alta hospitalar.

Por isso, a iniciativa da Associação Mais Proximidade Melhor Vida garante o acompanhamento dos séniores que não têm qualquer "rede de suporte que garanta o devido acompanhamento e cuidados de saúde" e, daí, que aconteça muitas vezes o "protelamento da alta hospitalar para além do tempo necessário", explica a gerontóloga Patrícia Silva, coordenadora do projeto.

Os idosos apoiados beneficiam de vários serviços, que são completamente gratuitos, prestados por esta associação.

Desde logo "contarão com o acompanhamento por parte da equipa técnica que é constituída por assistentes sociais, psicólogas e gerontólogas". Este acompanhamento "é muito personalizado e de grande proximidade, que se distingue, acima de tudo pelo foco no beneficiário e na adaptação às suas necessidades e potencialidades individuais".

O apoio dado "pode ir desde visitas domiciliárias, contactos telefónicos, acompanhamento a consultas médicas, a exames ou outras diligências que vão sendo sinalizadas".

O projeto "Regresso a casa" surgiu pela falta de respostas e pela necessidade de se encontrar uma solução conjunta.

Patrícia Silva salienta que "ao longo do tempo fomos percebendo que existe a necessidade de uma maior colaboração entre as entidades de saúde, nomeadamente hospitais e a comunidade, na preparação das altas hospitalares dos utentes, especialmente nos utentes mais idosos, tipicamente com múltiplas patologias associadas e maioritariamente também em situação de solidão e isolamento".

Prevê-se que sejam apoiadas 24 pessoas por esta instituição. São referenciadas e encaminhadas quer pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, quer pelos serviços sociais do Centro Hospitalar de Lisboa Central.

Este projeto está numa fase piloto durante os próximos dois anos. Durante este tempo, os especialistas vão perceber se "este projeto faz sentido, se faz sentido acima de tudo para as pessoas, se dá resposta àquilo que são as necessidades destes utentes. E, ao longo deste tempo, e de acordo com o sucesso que esperemos que tenha este projeto, vamos também tentar captar investidores sociais que sejam simpatizantes com a problemática da solidão e do isolamento em população mais velha e que nos possam também ajudar a sustentar financeiramente este projeto e outros da associação".

A Associação Mais Proximidade Melhor Vida acompanha atualmente 120 idosos em situação de isolamento e solidão, residentes na zona da Baixa de Lisboa e Mouraria.

Crowdfunding para financiar projetos da MPMV

A Associação Mais Proximidade Melhor Vida tem a decorrer no seu site uma campanha de angariação de fundos para "financiar necessidades concretas das pessoas idosas que se encontram em situação de isolamento"

Neste momento, estão três projetos a necessitar de apoio: 10 medidores de tensão arterial no valor total de 399€, 5 caixas de medicação semanal no valor de 97€ e um pack de 25 visitas ao domicílio no valor de 310€.

Quem quiser poderá contribuir, fazendo um donativo para ajudar a financiar um dos projetos.

Há várias formas de o fazer: ou através de transferência bancária, MB Way, referência multibanco ou cheque. O valor mínimo da contribuição é de 5€.

A Presidente da associação, Mafalda Ferreira, acredita que esta iniciativa "é uma forma transparente das pessoas compreenderem o destino das suas doações e, em simultâneo, acompanharem a evolução do financiamento".

Para mais informação sobre esta e outras campanhas, visite o site da assocação Mais Proxiomidade Melhor Vida.