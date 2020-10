Escuteiros e polícia vão controlar cemitérios de Viana no Dia de Todos os Santos

A Câmara de Viana do Castelo está a articular com as juntas e uniões de freguesia um plano que visa assegurar a realização da habitual romagem aos cemitérios no dia 1 de novembro, com todos os condicionamentos necessários e acessos controlados.

A autarquia informa, em comunicado, que “para que a habitual tradição dos munícipes vianenses possa decorrer de forma ordeira”, vai solicitar a “colaboração dos escuteiros e das forças de segurança”, apelando à responsabilidade de todos.

“Todos os anos, a solenidade de Todos os Santos, 1 de novembro, feriado nacional, e a comemoração de Todos os Fiéis Defuntos, a 2 de novembro, são marcados pela visita dos vianenses aos cemitérios, para honrar os seus mortos”, lembra a autarquia.

Assim, para que as famílias possam cumprir a tradição, serão implementadas medidas de segurança, com acessos controlados para evitar aglomerados. A medida vai contar com o apoio dos escuteiros, da GNR e da PSP.

Os bispos da Igreja Católica em Portugal já pediram que nos próximos dias 1 e 2 de novembro, respetivamente dia de Todos os Santos e dia dos Fiéis Defuntos, as autoridades mantenham os cemitérios abertos, para que as pessoas possam cumprir a tradição de ir homenagear os seus familiares que já morreram.

Numa nota pastoral emitida no seguimento da reunião do conselho permanente da Comissão Episcopal Portuguesa (CEP), que se realizou esta segunda-feira, em Fátima, os bispos reconhecem os constrangimentos provocados pela pandemia, mas avisam que o luto mal resolvido pode matar tanto como a Covid-19.