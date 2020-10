Zé Luís "esperava mais" da passagem pelo FC Porto

Zé Luís, antigo avançado do FC Porto, admite que "esperava mais" da sua experiência no clube portista. O ponta-de-lança cabo-verdiano chegou aos dragões no último verão, a pedido de Sérgio Conceição, mas deixou o clube em definitivo, assinando pelo Lokomotiv Moscovo.

O avançado de 29 anos abordou a forma como lhe correu a temporada e os problemas que teve. Zé Luís somou 10 golos em 31 jogos, mas não apontou qualquer golo no campeonato depois da 12ª jornada, contra o Paços de Ferreira.

"No início tudo estava ótimo, fiz praticamente tudo. Mas foram muitos fatores, como as lesões. Tive pequenos problemas no joelho que me fizeram parar por algum tempo. O FC Porto é um grande clube, a competição é muito grande e foi extremamente difícil voltar à equipa", recorda.



Depois de passagens pelo Gil Vicente, Braga e FC Porto, Zé Luís volta à Rússia para representar o Lokomotiv de Moscovo, depois de quatro temporadas no rival Spartak.

"O Lokomotiv é um grande clube, joga na Liga dos Campeões e Moscovo é a minha casa. Amo esta cidade, conheço todos os cantos por isso vou me adaptar rápido", terminou.