BE critica Orçamento. Crise "é incompatível com medidas meramente simbólicas"

A proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) não responde às preocupações essenciais do Bloco de Esquerda (BE), que não fecha a porta à negociação com o Governo, decidiu a comissão política do partido, que esteve reunida na última noite.

“As negociações entre o Bloco de Esquerda e o governo com vista ao OE2021 não foram, infelizmente, bem-sucedidas até hoje. As preocupações essenciais que o Bloco de Esquerda colocou na mesa das negociações, desde o início do processo, não têm resposta na proposta de OE2021 que o governo entregou no Parlamento”, lamenta o BE, em comunicado.

O partido liderado por Catarina Martins considera que o atual momento de crise, provocada pela pandemia de Covid-19, “exige medidas efetivas e de impacto imediato e é incompatível com medidas meramente simbólicas ou anúncios sem real repercussão”.