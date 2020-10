Serviços já foram repostos na app e homebanking da CGD

As falhas técnicas que esta terça-feira suspenderam o funcionamento da app da Caixa Geral de Depósitos (CGD) bem como as operações de homebanking e o centro de contacto do banco já foram resolvidas.

Segundo fonte da empresa à Renascença, por volta das 00h, "foram ultrapassados os contrangimentos existentes, estando normalizados os serviços da Caixa".

As dificuldades registadas, adianta a mesma fonte oficial da Caixa Geral de Depósitos, "estiveram relacionadas com o acesso aos nossos canais por dificuldades nas ligações internet".

Depois de mais de 12 horas em baixo, "as interligações entre os sistemas informáticos foram totalmente repostas".

A CGD esteve desde as 9h da manhã com o serviço Caixa Direta - homebanking, a aplicação e o centro de contacto em baixo.