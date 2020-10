Renascença reforça liderança entre rádios generalistas

Em plena pandemia de Covid-19, a audiência da rádio Renascença continua a crescer.

De acordo com o estudo Bareme Rádio da Marktest, divulgado esta quarta-feira, a emissora conta agora com uma audiência semanal de 1 milhão e 250 mil pessoas, ou seja, cresce 140 mil ouvintes e reforça a sua posição de líder entre as rádios generalistas em relação ao último estudo. Para o mesmo período, a audiência acumulada de véspera foi de 6,4% - o melhor resultado dos últimos cinco anos.

Ao nível nacional, o Grupo Renascença Multimédia, que conta também com as emissoras Mega Hits e RFM, foi o mais ouvido na vaga de setembro de 2020. Mantém liderança com mais de 61% dos ouvintes de rádio semanais – aproximadamente 4 milhões e 251 mil pessoas.

A audiência acumulada de véspera da RFM subiu, no último mês, para 15,4% e apresentou uma audiência semanal de 3 milhões. Cresce 100 mil ouvintes e consolida a sua posição.

Já a Mega Hits sobe a audiência acumulada de véspera para 2,7%. Com uma audiência semanal de 674 mil pessoas, o público da emissora cresce cerca de 40 mil ouvintes e é a rádio mais escutada pelos estudantes a nível nacional, no ranking das rádios mais jovens.