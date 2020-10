​Professores dos colégios em fuga para o ensino público

Para perceber a dimensão deste fenómeno, Rodrigo Queiroz e Melo diz que ainda esta semana vai ser lançado um inquérito junto dos associados da AEEP para “perceber a dimensão real do problema no terreno, já que a situação se agravou bastante”.

“Deixem-nos tratar do problema” pede a AEEP ao Governo

Face ao cenário da falta de professores a Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo quer ter mais autonomia para contratar os profissionais, um pedido que quer repetir junto do governo.

À Renascença, Rodrigo Queiroz e Melo explica que os colégios querem transformar este “problema numa oportunidade para trazer talento novo para as escolas”. O diretor executivo da AEEP acredita que “vai enriquecer esta mistura entre pessoas que fazem uma opção pelo ensino muito precoce, portanto, fazem toda a sua formação inicial para serem professores, com pessoas que trazem outra experiência profissional para dentro da escola”, que seriam depois integrados mediante ações de formação especificas.

O ensino público paga melhor

A mudança de entidade patronal é explicada pela FNE pelos melhores salários e pela segurança de um emprego.

À Renascença, o dirigente da Federação Nacional de Educação, José Ricardo defende que, no imediato, os “colégios se adaptem à lei do mercado” e que, por isso, “devem fazer uma oferta melhorada face às condições de trabalho, que estão fixadas no contrato coletivo de trabalho” fechado com a FNE.

Este dirigente sindical explica que a diferença de salários do privado para as escolas públicas ainda é significativa “especialmente nos primeiros 10 anos do ensino público”, acrescentando que “logo no início da carreira a diferença é de 300 euros”.

Mas este é só um dos aspetos que leva à mudança de empregador. Para José Ricardo outra explicação está relacionada com a segurança, já que “no Estado é mais difícil despedir”.