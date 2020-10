Os principais indicadores ambientais melhoraram em 2018, com a redução do impacto ambiental a acontecer ao mesmo tempo que houve um crescimento económico, confirmam números do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta quarta-feira.

Nos dados sobre emissões de gases com efeito de estufa hoje disponibilizados, o INE indica que o potencial de aquecimento global diminuiu 4,5% em 2018, ao mesmo tempo que houve um crescimento da atividade económica.

As melhorias ambientais aconteceram nos principais indicadores, mostram os dados fornecidos pelo INE. Além da descida, relativamente ao ano anterior, de 4,5% do potencial de aquecimento global, houve também uma descida de 2,4% na acidificação e outra de 1,6% na formação de ozono troposférico. A medida económica Valor Acrescentado Bruto (VAB) cresceu nesse ano em termos reais 2,7%.

O potencial de aquecimento global é calculado combinando os gases que mais contribuem para o aquecimento global [o dióxido de carbono (CO2), o óxido nitroso (N2O), o metano (CH4), os hidrofluorocarbonetos (HFC), os perfluorocarbonetos (PFC), e o hexafluoreto de enxofre (SF6)]. O potencial de acidificação, da mesma forma, é calculado através da combinação dos três compostos que mais contribuem para a acidificação do meio ambiente [óxidos de azoto (NOx), óxidos de enxofre (SOx) e o amoníaco (NH3)], e o potencial de formação de ozono troposférico através da combinação de óxidos de azoto (NOx), os compostos orgânicos voláteis não metanosos (COVNM), o monóxido de carbono (CO) e o metano (CH4).

Segundo os números do INE, o potencial de aquecimento global atingiu 66,9 milhões de toneladas de equivalente de CO2 em 2018. As emissões para a atmosfera de CO2, N2O e Metano (CH4) diminuíram 6,0%, 0,8% e 0,5%, respetivamente, face a 2017. As emissões dos outros gases aumentaram 4,4%.