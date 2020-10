Portugal volta ao estado de calamidade. Saiba quais são as oito novas medidas do Governo para conter pandemia de Covid-19

De seguida o governante elencou as medidas acordadas pelo governo, sendo que a partir da meia noite desta quarta-feira ficam proibidos ajuntamentos na via pública de mais de cinco pessoas . A medida aplica-se a outros espaços de uso público e na restauração.

O primeiro-ministro sublinha que vai adotar as medidas que se justifiquem para conter a pandemia, desde as restrições de circulação a outras medidas que localmente se venham a tornar justificadas.

Portugal sai do estado de contingência e volta ao estado de calamidade, depois de a 1 de julho a maior parte do país ter saído deste nível de alerta. O Governo aprovou esta quarta-feira oito novas medidas e restrições para conter a pandemia de Covid-19, anuncia o primeiro-ministro, António Costa. Entre elas estão a proibição de ajuntamentos de cinco pessoas, obrigatoriedade do uso da máscara e da app StayAway Covid, restrições aos casamentos e agravamento de coimas para pessoas coletivas.

Adicionalmente, o Governo vai agravar as multas até 10 mil euros para pessoas coletivas que não assegurem cumprimentos das regras.

O executivo de António Costa vai pedir, com urgência entre esta noite e a manhã de quinta-feira, a autorização ao Parlamento para tornar uso da máscara obrigatório na via pública, em sítios mais movimentos, e a utilização da aplicação "Stayaway Covid" em alguns setores de maior risco.



“Apresentar à Assembleia da República uma proposta de lei a que solicitaremos uma tramitação de urgência para que seja imposta a obrigatoriedade de uso da máscara na via pública - com o óbvio bom senso de só nos momentos em que há mais pessoas na via pública - e também da utilização da aplicação stayaway covid em contexto laboral, escolar e académico, nas Forças Armadas e nas Forças de Segurança e no conjunto da administração pública”, anunciou.