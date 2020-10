Miranda do Douro assegura transporte gratuito a doentes oncológicos

A Câmara de Miranda do Douro vai disponibilizar transporte gratuito a todos os doentes oncológicos que residam no concelho.

De acordo com o presidente da autarquia, Artur Nunes, “os doentes oncológicos confrontavam-se, muitas vezes, com muitas dificuldades em chegar ao Instituto Português de Oncologia, para ter uma consulta ou realizarem exames médicos”.

Para esbater esta dificuldade, a autarquia vai articular com as Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Miranda e de Sendim, procedimentos para fazer o transporte da forma mais rápida e cómoda para todos os doentes oncológicos daquele concelho.

O autarca Artur Nunes recorda que os doentes do concelho, “por norma, são encaminhados para os centros oncológicos do Porto e Vila Real mas, em alguns casos, poderão ser encaminhados para Coimbra ou Lisboa, que são grandes distâncias em qualquer caso”.

O presidente da autarquia de Miranda do Douro não sabe ainda quanto vai custar esta medida aos cofres da autarquia, porque ainda falta “perceber o número de doentes oncológicos existente e os quilómetros a percorrer”.

“Muitas vezes, este transporte é diário e outras vezes semanal. Precisamos de perceber tudo isto nesta fase inicial e, para termos esses números, temos de articular o serviço com o Centro de Saúde local”, explica o autarca, garantindo que até ao final do ano vão ter “o orçamento necessário para atribuir a verba necessária às duas corporações de bombeiros do concelho”.