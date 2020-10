​Ministra nega interferência na escolha para procurador europeu

Os 14 pontos de diferença no currículo dos candidatos a procurador europeu levaram o Governo a nomear José Guerra e não Ana Carla Almeida para o cargo, magistrada que tinha melhor classificação no concurso, esclarece a ministra da Justiça.



A pedido do PSD, Francisca Van Dunem explicou esta quarta-feira, na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, que Portugal decidiu dar primazia à avaliação e escolha feitas pelos Conselho Superior da Magistratura (CSM) e Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), deixando para trás a escolha europeia, que sublinha, não é "vinculativa".

Os sociais-democratas consideram que houve interferência na seleção do candidato, A ministra da Justiça garante que não: "um dos candidatos estava bastante acima do outro. A análise feita pelo CSM tem pontuações e aí os dois magistrados têm uma diferença de 14 pontos percentuais, é muito! Mais do que isso, para este lugar exigia-se que os candidatos tivessem condições para ocupar os mais elevados postos a nível nacional e nenhum dos três candidatos teria essas condições, mas um estaria mais próximo e foi esse o escolhido", esclareceu.

Garantindo que em causa nunca estiveram méritos, Francisca Van Dunem sublinha que "não discuto o mérito, a magistrada trabalha nesta área, isso está fora de questão. É uma pessoa empenhada, mas no momento do concurso na avaliação dos dois candidatos, o Conselho propôs este (José Guerra) e eu não tinha qualquer razão para levantar dúvidas".

Na resposta aos deputados a ministra esclareceu que o Governo português "assumiu junto do Conselho Europeu alguma dificuldade associada às duas ponderações radicalmente opostas (a escolha da Europa e a portuguesa), mas que, "tratando-se de um lugar de topo da magistratura, lhe pareceu óbvio respeitar a decisão, não interferindo também na autonomia e na independência do CSM e CSMP".

A audição terminou com a ministra da Justiça a lamentar aquilo que chama de "partidarização injusta" desta nomeação que "só prejudica o Ministério Público e a Procuradoria Europeia".

Recentemente criada, a Procuradoria Europeia tem sede no Luxemburgo. Os procuradores são nomeados para um mandato de três anos e a instituição deverá estar a funcionar em pleno até ao final do ano.

De acordo com o Ministério da Justiça, “a Procuradoria Europeia é competente para investigar, processar judicialmente e levar a julgamento, eventualmente em articulação com a Europol, os autores e cúmplices das infrações lesivas dos interesses financeiros da União determinadas no regulamento. A Procuradoria Europeia exerce, perante os órgãos jurisdicionais competentes dos Estados-Membros, a ação pública relativa a tais infrações”.