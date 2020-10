Medidas "autoritárias" do Governo mostram que "não sabemos bem o que fazer"

O presidente do Conselho Nacional de Saúde, Henrique Barros, vê com "preocupação" o caráter "autoritário" das medidas anunciadas esta quarta-feira pelo Governo para conter a pandemia de Covid-19, ditando o regresso do país ao estado de calamidade.

Na opinião do epidemiologista, o caminho deveria ser informar as pessoas e ajudá-las a compreender o que devem fazer, em vez de criar um clima de medo.

“Vejo com muita apreensão e preocupação o caráter muito autoritário, prescritivo destas medidas. Eu preferia que se tentasse recomendar, partilhar as preocupações, a informação, ajudar as pessoas a compreender o que devem fazer, em vez de meter-lhes medo ou ameaçá-las de que irão pagar por atitudes que possam vir a ter”, diz o especialista, em declarações à Renascença.

Entre as medidas anunciadas, António Costa fez saber que pretende pedir ao Parlamento autorização para tornar o uso de máscaras e da app Staway Covid obrigatório em determinados espaços públicos.

O epidemiologista considera “absolutamente inaceitável a obrigatoriedade de ter uma aplicação no telemóvel, que centenas de milhares portugueses nem sequer têm, para poder entrar num serviço público ou numa universidade”.

O presidente do Conselho Nacional de Saúde, que é um órgão consultivo do Governo, diz mesmo que “o recurso a medidas altamente autoritárias é muito mais a evidência de que não sabemos bem o que fazer do que a demonstração de que estamos a liderar e a ser capazes de controlar os problemas”.